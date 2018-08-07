Karabük'te eski polis FETÖ'den tutuklandı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, () – KARABÜK’te, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski polis memuru tutuklandı.
Karabük Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve görevden uzaklaştırıldıktan sonra meslekten ihraç edilen F.Ö.'yü gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan F.Ö., adliyeye sevk edildi. F.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bülent DİKTEPE/KARABÜK, () – KARABÜK’te, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski polis memuru tutuklandı.