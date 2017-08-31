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Karabük'te 'drone' destekli trafik denetimi

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,() - KARABÜK'ün Safranbolu İlçesi'nde trafik ekipleri arife günü 'drone' destekli trafik denetimi yapıp sürücülere lokum ikram ederek bayramlarını kutladı. Trafik ekipleri, tarihi ilçenin giriş noktalarından...

Karabük'te 'drone' destekli trafik denetimi

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,() - KARABÜK'ün Safranbolu İlçesi'nde trafik ekipleri arife günü 'drone' destekli trafik denetimi yapıp sürücülere lokum ikram ederek bayramlarını kutladı.
Trafik ekipleri, tarihi ilçenin giriş noktalarından biri olan Karayolları 153'üncü Şube Şefliği önünde 'drone' destekli trafik denetimi yaptı. Araç yoğunluğunun olduğu güzergah havadan izlendi. Sürücüler durdurularak gerekli kontroller ve uyarılar yapıldı. Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer de denetimde hazır bulunarak ekiplerin durdurduğu sürücülerle sohbet etti ve tafik kurallarına uymaları konusunda uyardıktan sonra lokum ikram etti. 
Kaymakam Fatih Ürkmezer, bayram öncesi emniyet ve jandarma ekiplerinin kentin değişik noktalarında asayiş ve trafik yönünden denetlemelerde bulunduğunu söyledi. Amaçlarının sürücüleri, bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve kuralları tekrar hatırlatmak olduğunu belirten Ürkmezer şöyle dedi:
"'Kentimize gelen yerli ve yabancı vatandaşların aileleri ile birlikte sağ salim bayramı huzurlu bir şekilde geçirmesi için tüm emniyet, asayiş ve sağlık ekiplerimiz 24 saat esası ile çalışmaya devam ediyor. Emniyet ve Jandarma ekiplerimiz ilçemizin değişik noktalarında asayiş ve trafik uygulamalarını sürdürüyor. Bugün ekiplerimiz ayrıca drone cihazını da kullanarak ışık ihlallerinin önüne geçmek, hem de ilçenin girişinde buraya gelen vatandaşlara kuralları hatırlatmak, trafik bilincini tekrardan hatırlatmak adına uygulama yapıyor. İçişleri Bakanlığımızın önderliğinde temel noktamız ‘frene değil kurala güven.’ Buraya gelen bütün vatandaşlarımıza bunları hatırlatıyoruz.''

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