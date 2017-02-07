Karabük'te define kazısına 6 gözaltı

Bülent DİKTEPE / KARABÜK, () - KARABÜK'te, define aramak için kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 6 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Eflani İlçesi'ndeki ormanlık alanda kaçak kazı yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Baskında kazı yapan M.A., M.G., A.B., B.B, A.Y. ve H.A., suçüstü yakalandı. 2 jeneratör, 2 hilti, 2 dedektör, 3 el yapımı patlayıcı, 4 kürek, 5 kazma ile diğer kazı malzemelerine el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerden hakkında yaralama suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y., cezaevine gönderildi. Diğer 5 kişi serbest bırakıldı.

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