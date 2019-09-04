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Karabük'te DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı
KARABÜK’te, terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu bir kişi gözaltına alındı. Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyon...
GÜVENLİK 04.09.2019, 14:02
KARABÜK’te, terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu bir kişi gözaltına alındı.
Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyon düzenledi. Terör örgütü ile bağlantısının olduğu belirlenen yabancı uyruklu A.S.A.A.’nın evine baskın düzenlendi. Gözaltına alınan A.S.A.A. emniyetteki işlemlerin ardından bugün Karabük Adliyesi’ne sevk edildi.
Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyon düzenledi. Terör örgütü ile bağlantısının olduğu belirlenen yabancı uyruklu A.S.A.A.’nın evine baskın düzenlendi. Gözaltına alınan A.S.A.A. emniyetteki işlemlerin ardından bugün Karabük Adliyesi’ne sevk edildi.
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