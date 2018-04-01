Karabük'te cezaevi nakil aracı uçuruma yuvarlandı: 2 şehit, 15 yaralı - Fotoğraf
01 Nisan 2018 Pazar 20:31
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