Karabük'te 7 öğretmene FETÖ gözaltısı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,() - KARABÜK’te, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce görevlerinden uzaklaştırılan 7 öğretmen gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda daha önce FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görevlerinden uzaklaştırılan öğretmenler M.E., S.S.A., N.E., M.D., İ.Ö., E.B. ve M.S., gözaltına alındı. Örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları iddia edilen şüpheliler, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.