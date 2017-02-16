Karabük'te 7 FETÖ şüphelisi adliyede (2)

2 KİŞİ TUTUKLANDI
Şüphelilerden İl Özel İdaresi eski genel sekreteri Hakan E. ile öğretmen E.B., çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. Diğer 5 öğretmen adli kontrol koşuluyla serbest bırakıldı.
2 KİŞİ TUTUKLANDI Şüphelilerden İl Özel İdaresi eski genel sekreteri Hakan E. ile öğretmen E.B., çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. Diğer 5 öğretmen adli kontrol koşuluyla serbest bırakıldı.
16 Şubat 2017 Perşembe 18:02
2 KİŞİ TUTUKLANDI
Şüphelilerden İl Özel İdaresi eski genel sekreteri Hakan E. ile öğretmen E.B., çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. Diğer 5 öğretmen adli kontrol koşuluyla serbest bırakıldı.
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