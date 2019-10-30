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Karabük'te 6 kişilik ailenin yaşadığı ev kül oldu
KARABÜK'ün Yenice ilçesinde 6 kişilik ailenin yaşadığı 2 katlı ahşap ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Saat 03.00 sıralarında, Yenice ilçesine bağlı Kayaarkası köyünde yaşayan Ali Demir'e (85) ait altı ahır olarak kullanılan...
GÜVENLİK 28.10.2019, 11:55
KARABÜK'ün Yenice ilçesinde 6 kişilik ailenin yaşadığı 2 katlı ahşap ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Saat 03.00 sıralarında, Yenice ilçesine bağlı Kayaarkası köyünde yaşayan Ali Demir'e (85) ait altı ahır olarak kullanılan 2 katlı ahşap evde yangın çıktı. Ali Demir, yangını fark ederek eşi, kızı, damadı, torunu ve ziyarete gelen diğer oğlunu uyandırıp dışarıya çıkmalarını sağladı. Bir süre sonra alevler evi sardı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonrasında yangın söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. Dumandan etkilen aileden bazılarına ambulansta müdahale edildi. Elektrik kontağı sonucu çıktığı tahmin edilen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Saat 03.00 sıralarında, Yenice ilçesine bağlı Kayaarkası köyünde yaşayan Ali Demir'e (85) ait altı ahır olarak kullanılan 2 katlı ahşap evde yangın çıktı. Ali Demir, yangını fark ederek eşi, kızı, damadı, torunu ve ziyarete gelen diğer oğlunu uyandırıp dışarıya çıkmalarını sağladı. Bir süre sonra alevler evi sardı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonrasında yangın söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. Dumandan etkilen aileden bazılarına ambulansta müdahale edildi. Elektrik kontağı sonucu çıktığı tahmin edilen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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