Karabük'te 4 ev yandı

KARABÜK'te, iddiaya göre, bir ev sahibinin televizyon tamiri sırasında meydana gelen patlama ve sonrasında çıkan yangında, 4 ev kullanılmaz hale geldi.

Olay, saat 14.00 sıralarında Kurtuluş Mahallesi Leylak Sokak'ta bulunan Mehmet Özcan'a ait evde meydana geldi. İddiaya göre, Özcan evinde bir televizyonu tamir ederken, önce patlama meydana geldi, ardından yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler Mehmet Özcan'ın üst katta oturan kardeşi Burhan Özcan'ın evine daha sonra da bitişiğindeki Ramazan Sevadalı ve Yücel Kocabayır'ın evlerine sıçradı. Vatandaşlar hortumla alevlere müdahale ederken itfaiyeye de haber verildi. Gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Yaklaşık 1,5 saat süren çalışmalar sonrasında yangın söndürülürken, 4 ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıktığı Mehmet Özcan'ın evinin hemen arkasında bulunan çok sayıdaki televizyon dikkat çekti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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