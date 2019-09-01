Karabük'te 2 otomobil çarpıştı: 9 yaralı
Bülent DİKTEPE/KARABÜK, ()- KARABÜK’te, kafa kafaya çarpışan iki otomobilden biri savrularak çay yatağına devrilirken, diğeri ise asfalt düzleme makinesine çarptı. Kazada, 2'si çocuk 9 kişi yaralandı. Kaza, saat 15.30 sıralarında,...
Bülent DİKTEPE/KARABÜK, ()- KARABÜK’te, kafa kafaya çarpışan iki otomobilden biri savrularak çay yatağına devrilirken, diğeri ise asfalt düzleme makinesine çarptı. Kazada, 2'si çocuk 9 kişi yaralandı.
Kaza, saat 15.30 sıralarında, Karabük- Zonguldak yolu Soğuksu Mahallesi Çayan Köprü mevkisinde meydana geldi. Zonguldak yönüne giden M.A (54) yönetimindeki 78 AV 819 plakalı otomobille karşı yönden gelen E.A. (27) yönetimindeki 78 DC 687 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobillerden biri Filyos Çayı yatağına uçtu. Otomobilin suya gömülmesini ise ağaçlar önledi. Diğer otomobil ise yol kenarında park halinde bulunan belediyeye ait asfalt düzleme makinesine çarptı. Kazada, iki otomobildeki 2'si çocuk 9 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.
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Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
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