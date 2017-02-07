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Karabük İl Özel İdaresi eski genel sekreterine FETÖ gözaltısı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,() - KARABÜK'te, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri olarak görev yaptığı 2012-2014 yıllarında akademi mezunu komiserlerin sözde 'Karabük imamı' olduğu ileri sürülen Hakan E., FETÖ/PDY soruşturması kapsamında...

Karabük İl Özel İdaresi eski genel sekreterine FETÖ gözaltısı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,() - KARABÜK'te, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri olarak görev yaptığı 2012-2014 yıllarında akademi mezunu komiserlerin sözde 'Karabük imamı' olduğu ileri sürülen Hakan E., FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Hakan E., 2012-2014 yılları arasında Karabük Özel İdare Genel Sekreteri olarak görev yaptıktan sonra Kastamonu Özel İdare Genel Sekreter Yardımcılığı'na atandı. Burada görev yaparken FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görevinden uzaklaştırılan Hakan E., Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada gözaltına alındı. Karabük'te akademi mezunu komiserlerin sözde 'Karabük imamı' olduğu ileri sürülen Hakan E., Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü. Eski’nin Karabük Özel İdare Genel Sekreterliği yaptığı dönemde gerçekleşen birçok ihalenin örgütle ilişkili firmalara verildiği iddia edildi.

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