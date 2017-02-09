Karabük'e şehit ateşi düştü

SURİYE'nin El Bap bölgesinde sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan uzman onbaşı 27 yaşındaki Umut Aytekin'in, Karabük'te yaşayan ailesine acı haber ulaştı.Uzman onbaşı Umut Aytekin'in şehit olduğu haberini, Karabük Mahallesi Gazi Aytekin Caddesi'nde oturan ailesine, Vali Mehmet Aktaş, beraberindeki İl Jandarma Komutanı Albay Cihan Ulukaya, Garnizon Komutanı Albay Tekin Nemlioğlu ve Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay ile birlikte verdi. Şehit uzman onbaşı Aytekin'in Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları'ndan işçi emeklisi babası Hasan ile annesi Zehra Aytekin, acı haberi alınca gözyaşlarına boğuldu. Şehit evine ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Ev, taziyeye gelen yakınları ve komşularıyla dolup taştı.Geçen yıl Haziran ayında göreve başladığı belirtilen Şehit uzman onbaşı Umut Aytekin'in cenazesinin, yarın ikindi vakti Kent Meydanı'nda düzenlenecek törenle toprağa verileceği bildirildi.

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