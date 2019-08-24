Karabağlar'daki yangına 3 bin sorti yapan helikopterlerden 7 bin 500 ton su atıldı
Taylan YILDIRIM/İZMİR, ()- İZMİR'in Karabağlar ilçesinde çıkan ve 500 hektar orman alanına zarar veren yangını söndürmek için havadan sürdürülen müdahalelerde helikopterlerin 3 bin sorti yapıp 7 bin 500 ton su bıraktıkları belirtildi....
Taylan YILDIRIM/İZMİR, ()- İZMİR'in Karabağlar ilçesinde çıkan ve 500 hektar orman alanına zarar veren yangını söndürmek için havadan sürdürülen müdahalelerde helikopterlerin 3 bin sorti yapıp 7 bin 500 ton su bıraktıkları belirtildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yangında zarar gören vatandaşlara ait tarım arazilerinde hasar tespit çalışmalarına başladı.
Karabağlar'ın kırsal Tırazlı Mahallesi yakınlarında geçen pazar günü saat 13.00'te başlayan yangın, havadan ve karadan yapılan söndürme çalışmaları ile 53 saatte kontrol altına alındı. Yangına, karadan 300 arazöz ve söndürme aracı ile 1200 kişilik orman personeli, havadan ise 19 helikopter ile müdahale edildi. Yeşil ormanları siyaha bürüyen yangında görev alan helikopterlerin, alevlerin üzerine yaptıkları 3 bin sorti ile toplam 7 bin 500 ton su bıraktıkları belirtildi.
HASAR TESPİT ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI
Öte yandan yangınla ilgili olarak orman alanında yapılan çalışmaların yanı sıra zarar gören tarım alanlarında da ayrı bir çalışma yürütülmeye başlandı. İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Tarım Sigortaları (TARSİM) ekipleri, vatandaşların zarar gören arazilerinde inceleme yapıyor. Zarar gören üzüm bağlarındaki ve zeytinlikteki tespitlerin tamamlanmasından sonra hem Tarım ve Orman Bakanlığı hem de Cumhurbaşkanlığı Afet Birimi'nin zararları karşılayacağı belirtildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
|İmsak
|04:42
|Güneş
|06:15
|Öğle
|13:12
|İkindi
|16:57
|Akşam
|19:58
|Yatsı
|21:25
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|1
|3
|2. Sivasspor
|1
|3
|3. Malatyaspor
|1
|3
|4. Denizlispor
|1
|3
|5. Alanyaspor
|1
|3
|6. Antalyaspor
|1
|3
|7. Çaykur Rizespor
|1
|3
|8. Beşiktaş
|2
|3
|9. Trabzonspor
|1
|1
|10. Kasımpaşa
|1
|1
|11. Ankaragücü
|1
|1
|12. Konyaspor
|1
|1
|13. Gençlerbirliği
|1
|0
|14. Kayserispor
|1
|0
|15. Galatasaray
|1
|0
|16. Başakşehir
|1
|0
|17. Göztepe
|2
|0
|18. Gazişehir
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|2
|4
|2. Fatih Karagümrük
|1
|3
|3. Ümraniye
|1
|3
|4. Menemen Belediyespor
|1
|3
|5. Osmanlıspor
|1
|3
|6. Akhisar Bld.Spor
|1
|3
|7. Hatayspor
|1
|3
|8. İstanbulspor
|1
|1
|9. Erzurum BB
|1
|1
|10. Keçiörengücü
|1
|1
|11. Boluspor
|2
|1
|12. Adanaspor
|1
|0
|13. Altınordu
|1
|0
|14. Altay
|1
|0
|15. Bursaspor
|1
|0
|16. Balıkesirspor
|1
|0
|17. Giresunspor
|1
|0
|18. Eskişehirspor
|1
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|2
|6
|2. Arsenal
|2
|6
|3. Man City
|2
|4
|4. M. United
|2
|4
|5. Brighton
|2
|4
|6. Tottenham
|2
|4
|7. Bournemouth
|2
|4
|8. Sheffield United
|2
|4
|9. Everton
|3
|4
|10. Burnley
|2
|3
|11. Aston Villa
|3
|3
|12. Norwich City
|2
|3
|13. Leicester City
|2
|2
|14. Wolverhampton
|2
|2
|15. Crystal Palace
|2
|1
|16. Chelsea
|2
|1
|17. West Ham
|2
|1
|18. Newcastle
|2
|0
|19. Southampton
|2
|0
|20. Watford
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|2
|6
|2. Real Madrid
|1
|3
|3. Mallorca
|1
|3
|4. Real Valladolid
|1
|3
|5. Athletic Bilbao
|1
|3
|6. Atlético Madrid
|1
|3
|7. Deportivo Alaves
|1
|3
|8. Osasuna
|1
|3
|9. Levante
|2
|3
|10. Real Sociedad
|1
|1
|11. Valencia
|1
|1
|12. Villarreal
|2
|1
|13. Granada
|2
|1
|14. Eibar
|1
|0
|15. Real Betis
|1
|0
|16. Barcelona
|1
|0
|17. Getafe
|1
|0
|18. Leganés
|1
|0
|19. Celta de Vigo
|1
|0
|20. Espanyol
|1
|0
Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016