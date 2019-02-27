Kar temizleyen greyder ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Murat GÜRBÜZLER/KAYSERİ, () - KAYSERİ'nin Tomarza ilçesinde, yolda kar temizliği yapılan greyder ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Arslantaş Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Yolda kar temizleme çalışması yapan İl Özel İdaresi'ne ait, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen greyder ile Mehmet Çakır (38) yönetimindeki plakasız otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Mehmet Çakır, yaralandı. Çakır, çağrılan ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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