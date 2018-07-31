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'Kar maskeli cinayet' sanıklarına tahliye yok

BURSA'nın Mudanya ilçesinde, Mehmet Öztürk'ü (34) iş yerinde kar maskesi takarak tabanca ile öldürdüğü iddia edilen İbrahim Çapur (33) ile onu cinayete azmettirdiği öne sürülen Harun Saçan’ın (41), ömür boyu hapis cezası istemiyle...

'Kar maskeli cinayet' sanıklarına tahliye yok
BURSA'nın Mudanya ilçesinde, Mehmet Öztürk'ü (34) iş yerinde kar maskesi takarak tabanca ile öldürdüğü iddia edilen İbrahim Çapur (33) ile onu cinayete azmettirdiği öne sürülen Harun Saçan’ın (41), ömür boyu hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, sanıkların tahliye taleplerini reddetti.
Olay, geçen yıl Eylül ayında, Mudanya'ya bağlı Güzelyalı Mahallesi, Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Kar maskesi takan İbrahim Çapur, iddiaya göre, unlu mamuller üretimi yapan Mehmet Öztürk'e, iş yerinde tabancayla iki el ateş ederek kaçtı. Öztürk, hastanede yaşamını yitirdi. Olayın ardından İbrahim Çapur ile kendisini azmettirdiği iddia edilen Harun Saçan, gözaltına alınarak tutuklandı.
İbrahim Çapur ve Harun Saçan'ın, Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'kasten adam öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanmalarına devam edildi. Daha önce antika eşya satışı yüzünden tartıştığı Mehmet Öztürk ile aralarında husumet bulunduğu için İbrahim Çapur'u cinayete azmettirmekle suçlanan Harun Saçan, "Mehmet Öztürk ile aramızda husumet yoktur. İbrahim'in Mehmet Öztürk'ü neden vurduğunu bilmiyorum. Benim kendisini ihbar ettiğimi düşünerek, İbrahim bana iftara atmaktadır. Bu nedenle tahliyemi istiyorum" dedi.
Sanık İbrahim Çapur ise olay günü Harun Saçan'ın kendisine esrar içirdiğini ileri sürerek, "Esrar içerken Mehmet diye birinden bahsetti. Mehmet'in tarihi eser işi yaptığını, kendisine bir yanlışı olduğunu söyledi. Mehmet'i vuracağını söyledi. Bana 'Sen vur' dedi, kabul etmedim. Uyuşturucunun etkisiyle robota dönmüştüm. Olay yerine geldiğimizde bana maskeyi yüzüme geçirip eldivenleri de giymemi söyledi. Öyle yaptım ve silahla içeriye girip iki el ateş ettim" diye konuştu.
Mahkeme heyeti, iki sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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