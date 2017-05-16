Kaptı ama polisten kaçamadı

ADANA'da 31 yaşındaki Nuray E.'nin içinde 45 lirası bulunan çantasını kapkaç yapmaya çalıştığı iddiasıyla 25 yaşındaki uyuşturucu bağımlısı Mehmet G., kıskıvrak yakalandı.Merkez Seyhan İlçesi'nde alışveriş yaptıktan sonra eve giden Nuray E.'nin yanına motosikletiyle yaklaşan Mehmet G., genç kadının içinde 45 lirası ve kişisel eşyaları bulunan kol çantasını hızla çekerek alıp kaçmaya başladı. Nuray E.'nin çığlıklarıyla olay yerine koşan vatandaşlar hemen polisi aradı. Polis ekipleri kısa süreli kovalamacanın ardından zanlıyı yakaladı. Çantası teslim edilen Nuray E., şikayetçi oldu. Uyuşturucu madde almak için kapkaç yaptığını söyleyen zanlı, sorgusunun ardından sağlık kontrolü sonrası adliyeye sevk edildi.

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