Kapkaçtan salıverildi, eski suçundan cezaevine girdi

Fatih KARAÇALI/ADANA, () - ADANA'da sokakta yürüyen C.M. adlı kadının elindeki cep telefonunu kapıp kaçtığı öne sürülen 27 yaşındaki Onur Baltacı, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol ile serbest bırakıldı. Ancak başka bir suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan Baltacı, cezaevine gönderildi.

Olay, Seyhan İlçesi'nin Havuzlubahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta yürüyen C.M.'nin arkasından yaklaşan Onur Baltacı, genç kadının elindeki cep telefonunu kaptıktan sonra kaçtı. Görgü tanıklarının ve C.M.'nin verdiği bilgiler üzerine harekete geçen ekipler, 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan da arandığı öğrenilen Onur Baltacı'yı yakaladı. Gözaltına alınan zanlı, sağlık kontrolü için getirildiği Adli Tıp Birimi'nde, "Ben ülkücüyüm. Ülkücü olduğum için gözaltına aldılar" kendini savundu.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen Baltacı, genç kadın tarafından teşhis edildi. Emniyetteki sorgusunda suçlamayı kabul etmeyen Baltacı, bugün adliyeye sevk edildi. Onur Baltacı, gazetecilere "Dünkünün aynısını söylüyorum, onları yazarsınız" dedi. Baltacı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemede adli kontrol ile serbest bırakıldı. Ancak başka bir suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan Baltacı, cezaevine gönderildi.

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