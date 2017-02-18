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Kapkaççının pişmanlık gözyaşları

ADANA'da 2 ayrı kapkaç suçundan aranan 19 yaşındaki Necati Enes P., aynı kıyafetle hırsızlık yapmaya giderken yakalandı. Emniyetteki sorgusunda ağlayarak, "Açtım, paraya ihtiyacım vardı" diye ifade veren P., adliyeye de ağlayarak...

Kapkaççının pişmanlık gözyaşları
ADANA'da 2 ayrı kapkaç suçundan aranan 19 yaşındaki Necati Enes P., aynı kıyafetle hırsızlık yapmaya giderken yakalandı. Emniyetteki sorgusunda ağlayarak, "Açtım, paraya ihtiyacım vardı" diye ifade veren P., adliyeye de ağlayarak gitti.
Merkez Çukurova İlçesi Toros Mahallesi'ndeki parka giden 72 yaşındaki Saadet O.'nun elinde tuttuğu cep telefonu, kapkaç yapıldı. Saadet O.'nun şikayeti üzerine polis, park ve çevresindeki binaların, işyerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını toplayarak incelemeye başladı. Olaydan 2 gün sonra Toros Mahallesi'nde 27 yaşındaki Damla F.'nin elinden cep telefonu kapkaç yapıldı. Görgü tanıkları ile Damla F.'nin ifadelerinin değerlendiren polis, her iki olayın da zanlısının aynı olduğunu belirledi. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu'na bağlı ekipler, daha önce hiçbir suça karışmadığı anlaşılan Necati Enes P.'yi aynı kıyafetle dolaşırken yakaladı.
Gözaltına alınan Necati Enes P., Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusunda her iki kapkaçı da kendisinin yaptığını itiraf etti. Ağlayarak ifade veren P., "Açtım, paraya ihtiyacım vardı. Bu yüzden yaptım" dedi. Adliyeye sevk edilirken ağlayan Necati Enes P., "Açtım abi, paraya ihtiyacım vardı. İş arıyorum, bulunca çalışıp parasını ödeyecektim" diye konuştu.

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