Kapkaç zanlısı tutuklandı

İZMİR'in Karabağlar İlçesi'nde 41 yaşındaki Ş.P.'nin cep telefonunu kapıp kaçtıktan sonra polis tarafından yakalanan 22 yaşındaki B.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Polise başvuran Ş.P., İnönü Caddesi'nde yürürken, bir kişinin elindeki cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çaldığını söyleyip şikayette bulundu. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Çalışmalar kapsamında, kapkaç zanlısının B.K. olduğu belirlendi. Polis tarafından gözaltına alınan B.K.'nın üst aramasında da Ş.P.'ye ait cep telefonu bulundu. Cep telefonu Ş.P.'ye teslim edildi, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



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