Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Şansal'a saldırı için DHMİ de soruşturma başlattı
Şansal'a saldıranlarin kim olduğu belli...
Başbakan Yıldırım'dan ABD'ye çok sert terör suçlaması
OHAL 3 ay daha uzatılacak!
Suriye’de ÖSO Astana barış görüşmelerinden çekiliyor
ÖSO, Suriye'de barış görüşmelerinden çekiliyor
154 DEAŞ hedefi vuruldu, 18 terörist etkisiz hale getirildi
154 DEAŞ hedefi vuruldu, 18...

Kapkaç zanlısı tutuklandı

İZMİR'in Karabağlar İlçesi'nde 41 yaşındaki Ş.P.'nin cep telefonunu kapıp kaçtıktan sonra polis tarafından yakalanan 22 yaşındaki B.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Polise başvuran Ş.P., İnönü Caddesi'nde yürürken, bir...

Kapkaç zanlısı tutuklandı
İZMİR'in Karabağlar İlçesi'nde 41 yaşındaki Ş.P.'nin cep telefonunu kapıp kaçtıktan sonra polis tarafından yakalanan 22 yaşındaki B.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Polise başvuran Ş.P., İnönü Caddesi'nde yürürken, bir kişinin elindeki cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çaldığını söyleyip şikayette bulundu. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Çalışmalar kapsamında, kapkaç zanlısının B.K. olduğu belirlendi. Polis tarafından gözaltına alınan B.K.'nın üst aramasında da Ş.P.'ye ait cep telefonu bulundu. Cep telefonu Ş.P.'ye teslim edildi, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55