Kapkaç zanlısı pazaryerinde yakalandı

AYDIN'ın İncirliova ilçesindeki semt pazarında esnafın kasasından 3 bin TL para alıp kaçtığı öne sürülen 2 kişiden Hakan K. yakalanırken, Çiğdem P. aranıyor.Olay 2 Mart Cuma günü Cumhuriyet Mahallesi'nde kurulan semt pazarında meydana geldi. Çiğdem P. (38), pazarcı esnafı Ali Karyiğit'in (56) tezgahına yanaşarak kasasındaki parasını alıp, kaçmaya çalıştı. Bu sırada Çiğdem P.'nin arkadaşı olduğu öğrenilen Hakan K. (22) ise elindeki bıçakla pazarcı esnafa saldırdı. Bıçağı gören esnafının geri çekilmesi üzerine Çiğdem P. ve Hakan K. parayı alarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis kaçan kapkaççıların peşine düştü. Polis, güvenlik kamerası görüntülerinden kapkaççıların kimliklerini tespit etti.Polis, aranan kapkaç zanlılarından Hakan K.'nin bugün yine pazarda dolaştığını öğrendi. Yapılan operasyonla Hakan K. yakaladı. Arkadaşı Çiğdem P.'nin ise polis tarafından her yerde arandığı öğrenildi. Hakan K. emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.FOTOĞRAFLI