Kapkaç zanlısı kuzenler yakalandı

ADANA’da bir kadının el çantasını kapkaç yöntemiyle aldıkları iddiasıyla kuzenler 26 yaşındaki E.C. ile aynı yaştaki M.Ç. yakaladı.Olay, 14 Mayıs'ta merkez, Çukurova İlçesi Mahfesığmaz Mahallesi 76069 sokakta meydana geldi. İddiaya göre F.U. adlı kadın yolda yürürken içinde 90 TL ve cep telefonu bulunan çantası kimliği belirsiz iki kişi tarafından kapkaç yöntemiyle çalındı. Yapılan ihbar üzerine çalışma başlatan polis, kapkaç şüphelisi 2 kişinin kimliğini, çevredeki güvenlik kamera kayıtlarından belirledi. Polis, sürdürülen soruşturma kapsamında kapkaç şüphelileri E.C. ve kuzeni M.Ç.'yi oturdukları Seyhan İlçesi’ne bağlı Mithatpaşa Mahallesi’ndeki evlerinde yakaladı. Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAF