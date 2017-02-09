Kapkaç zanlısı, imza için geldiği karakolda yakalandı

Fatih KARAÇALI/ADANA, ()-ADANA'da hırsızlık suçundan denetimli serbestlik şartıyla serbest bırakılan 19 yaşındaki Muzaffer Seyyar, imza için geldiği polis karakolunda kapkaç iddiasıyla gözaltına alındı.

Merkez Yüreğir İlçesi'nin 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi'nde oturan Muzaffer Seyyar ile kimliği belirlenemeyen arkadaşı, 20 Ocak'ta yolda yürüyen 29 yaşındaki Emine B.'nin arkasından motosikletle gelip, çantasını kapkaç yaptı. İçerisinde yaklaşık bin 200 TL değerindeki telefonu, kredi kartları ve nüfus cüzdanı bulunan Emine B.'nin şikayetçi olması üzerine polis çalışma başlattı. Olayın meydana geldiği bölgedeki işyerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, görgü tanıklarının da verdiği eşkal bilgilerinden kapkaç zanlısının Muzaffer Seyyar olduğunu belirledi. Bir çok suçtan kaydı bulunan ve hırsızlıktan adli kontrol şartı ile serbest bırakılıp, polis merkezine her gün imza için gitmesi gereken Seyyar'ı karakola gelince gözaltına alındı.

Suçlamayı kabul etmeyen Muzaffer Seyyar, Emine B. tarafından teşhis edildi. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Muzaffer Seyyar, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

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