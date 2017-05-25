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Kapkaç yapılan çantasının askısına bakarak gözyaşı döktü

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,() - ADANA'da içinde 4200 lira parası ve pasaportlar bulunan çantası kapkaçı tarafından gasp edilen Suriyeli 40 yaşındaki Mnar Hdad, kaldırıma oturarak uzun süre gözyaşı döktü. Olay, merkez Yüreğir İlçesi'nde...

Kapkaç yapılan çantasının askısına bakarak gözyaşı döktü

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,() - ADANA'da içinde 4200 lira parası ve pasaportlar bulunan çantası kapkaçı tarafından gasp edilen Suriyeli 40 yaşındaki Mnar Hdad, kaldırıma oturarak uzun süre gözyaşı döktü.
Olay, merkez Yüreğir İlçesi'nde bulunan İl Göç İdaresi'nin önünde meydana geldi. Avusturya'ya gitmek için, İl Göç İdaresi'ne gelen Suriyeli Mnar Hdad, buradaki işlemlerini yaptırdıktan sonra binadan ayrıldı. Bir süre yolda yürüyen kadının elindeki çanta, motosikletli 2 kişi tarafından kapkaç yöntemiyle alınmak istendi. Direnen kadının elindeki çantayı askısından kopararak alan saldırganlar, motosikletle kaçtı. Bağırarak çevresindekilerden yardım isteyen kadın, oturduğu kaldırımda elinde çantasının askısıyla uzun süre gözyaşı döktü.
Suriyeli Mnar Hdad, "Tüm geleceğim o çantanın içindeydi, her şeyimi kaybettim" dedi. Olay yerine gelen polis ekipleri, eşkallerini belirlediği kapkaççıları yakalamak için çalışma başlatırken, ifadesi alınmak üzere karakola götürülen Mnar Hdad, ekip arabasına bindirildiği sırada bir polisin elini öpmeye çalıştı. Çantasının bulmasını isteyen kadın, yine polisler tarafından sakinleştirildi.

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