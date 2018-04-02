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Kapkaç ve hırsızlık şüphelisi, güvenlik kameralarından yakalandı

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, 5 evden hırsızlık yapıp, kapkaç olayına karıştığı belirlenen 1 kişi, güvenlik kameralarından tespit edilip, polis tarafından yakalandı. Kemer Mahallesi'nde, son iki ay içerisinde çok sayıda hırsızlık...

Kapkaç ve hırsızlık şüphelisi, güvenlik kameralarından yakalandı
AYDIN'ın Efeler ilçesinde, 5 evden hırsızlık yapıp, kapkaç olayına karıştığı belirlenen 1 kişi, güvenlik kameralarından tespit edilip, polis tarafından yakalandı.
Kemer Mahallesi'nde, son iki ay içerisinde çok sayıda hırsızlık ve kapkaç olayı yaşanması, polisi harekete geçirdi. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Bölgede önlemler artırılırken, hırsızlık ve kapkaç olaylarının yaşandığı yerlerdeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. Görüntülerden şüphelinin B.G. (22) olduğu belirlendi. Polis, B.G.'yi bir parkta bulup, gözaltına almak istedi. Ancak, B.G., kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamacanın ardından B.G., saklandığı bir arsada yakalandı. Gözaltına alınan B.G.'nin Orta Mahalle'de S.A. isimli kadının çantasının kapkaç yapılması ile çeşitli tarihlerde 5 evden hırsızlığa karıştığı belirlendi. B.G., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. B.G.'nin girdiği evlerden ve kapkaç yaptığı çantadan çaldığı para, ziynet eşyası, cep telefonu ve diğer elektronik ev eşyalarının ise bulunamadığı bildirildi.

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