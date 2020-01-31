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Kapkaç şüphelileri, kameradan yakalandı
GÜVENLİK 31.01.2020, 11:46
GAZİANTEP'te, 2 ayrı kapkaç olayına karışan şüpheliler, güvenlik kameralarından kimlikleri belirlenerek yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Akdere ve Güzelyurt mahallelerinde meydana gelen kapkaç olaylarıyla ilgili soruşturma başlattı. Mağdur vatandaşların yolda yürüdükleri sırada peşlerinden gelen kişilerin çantalarını alarak kaçtıkları şikayetinin ardından olayların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kameralarını inceledi. İnceleme sonunda kapkaç olayının ardından motosiklet ile kaçan şüphelilerin eşkali belirlendi. Polis, kimliğini de saptadığı şüphelileri adreslerinde gözaltına aldı. Emniyette yapılan sorgulamalarının ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Akdere ve Güzelyurt mahallelerinde meydana gelen kapkaç olaylarıyla ilgili soruşturma başlattı. Mağdur vatandaşların yolda yürüdükleri sırada peşlerinden gelen kişilerin çantalarını alarak kaçtıkları şikayetinin ardından olayların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kameralarını inceledi. İnceleme sonunda kapkaç olayının ardından motosiklet ile kaçan şüphelilerin eşkali belirlendi. Polis, kimliğini de saptadığı şüphelileri adreslerinde gözaltına aldı. Emniyette yapılan sorgulamalarının ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
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