Kapısı iple tutturulan kamyonetle tehlikeli yolculuk

KARABÜK'te, kasasında eşya yüklü kamyonetin açık kapısının kapalı olan kapıya iple tutturularak, trafiğe çıkarılması, sürücülerin tepkisine neden oldu.

Karabük- Safranbolu yolunda, kasasında eşya yüklü olan, 78 AF 127 plakalı kamyonetin açık kapısının kapalı olan kapıya iple tutturulduğu görüldü. Yana doğru açık olan kapının her an ipten kurtulup, açılacak gibi olması, yoldaki sürücüleri korkuttu. Sürücüler, cep telefonlarının kameralarıyla kamyonetin görüntüsünü çekip, şoföre tepki gösterdi. Safranbolu yönüne giden kamyonet sürücüsü, bir süre sonra gözden kayboldu.



