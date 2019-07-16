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Kapısı açık dolmuştan düşen kişi öldü

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, () - MERSİN'de, kapısı açıkken hareket halinde olan minibüsten düşen Alişan Eşref (37), hayatını kaybetti.  Olay, dün öğlen saatlerinde, merkez Toroslar ilçesi Akbelen Postanesi yakınlarında meydana geldi....

Kapısı açık dolmuştan düşen kişi öldü

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, () - MERSİN'de, kapısı açıkken hareket halinde olan minibüsten düşen Alişan Eşref (37), hayatını kaybetti. 
Olay, dün öğlen saatlerinde, merkez Toroslar ilçesi Akbelen Postanesi yakınlarında meydana geldi. İşe gitmek için Akbelen Mahallesi'nden şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüse binen Alişan Eşref, bir süre sonra yaşlı kadına yer vermek için oturduğu yerden kalktı. Eşref, iddiaya göre, şoför manevra yaptığı sırada, dengesini kaybederek kapısı açık olan dolmuştan düştü. Ağır yaralanan Eşref, yolcuların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından  Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Alişan Eşref, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Alişan Eşref'in cenazesi Yavca Mahallesi'nde sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi. 
Olayın ardından dolmuş şoförü ise İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
 

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