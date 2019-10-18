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Kapıkule'de piton ile yavru timsah ve kertenkele ele geçirildi
EDİRNE'de, Kapıkule Sınır Kapısı'nda arama yapılan otomobilde; yurda kaçak olarak sokulmak istenen pitonlar ve yavru timsah ile kertenkeleler bulundu. Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapmak için gelen Bulgaristan uyruklu...
GÜVENLİK 18.10.2019, 16:10
EDİRNE'de, Kapıkule Sınır Kapısı'nda arama yapılan otomobilde; yurda kaçak olarak sokulmak istenen pitonlar ve yavru timsah ile kertenkeleler bulundu.
Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapmak için gelen Bulgaristan uyruklu R.D.M.'nin otomobilinde, gümrük görevlilerince rutin kontrol kapsamında arama yapıldı. Aracın bagajında, stepne boşluğuna gizlenen canlı 2 piton bulundu. Bunun üzerine araç, detaylı kontrolden geçirilmek üzere X-ray taramasına yönlendirildi. Otomobilde yapılan detaylı aramada, bagajın yan duvarlarına gizlenen 1 yavru timsah, 10 yavru kertenkele ile 4 yavru piton bulundu.
Hayvanlara, 'Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme' (CİTES) kapsamında olması ve yasa dışı yollarla yurda sokulmak istenmesi nedeniyle el koyuldu. Hayvanlar, Doğa Koruma, Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğü'ne teslim edilirken, Bulgar sürücü R.D.M. hakkında soruşturma başlatıldı.
Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapmak için gelen Bulgaristan uyruklu R.D.M.'nin otomobilinde, gümrük görevlilerince rutin kontrol kapsamında arama yapıldı. Aracın bagajında, stepne boşluğuna gizlenen canlı 2 piton bulundu. Bunun üzerine araç, detaylı kontrolden geçirilmek üzere X-ray taramasına yönlendirildi. Otomobilde yapılan detaylı aramada, bagajın yan duvarlarına gizlenen 1 yavru timsah, 10 yavru kertenkele ile 4 yavru piton bulundu.
Hayvanlara, 'Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme' (CİTES) kapsamında olması ve yasa dışı yollarla yurda sokulmak istenmesi nedeniyle el koyuldu. Hayvanlar, Doğa Koruma, Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğü'ne teslim edilirken, Bulgar sürücü R.D.M. hakkında soruşturma başlatıldı.
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