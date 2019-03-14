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Kapıkule'de otomobilde 20 kilo eroin ele geçirildi

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, Kapıkule Sınır Kapısı'nda arama yaptıkları bir otomobilde piyasa değeri  4 milyon 110 bin TL olan 20 kilogram 536 gram eroin ele geçirdi. Kapıkule Gümrük Sahası'na gelen bir...

Kapıkule'de otomobilde 20 kilo eroin ele geçirildi
TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, Kapıkule Sınır Kapısı'nda arama yaptıkları bir otomobilde piyasa değeri  4 milyon 110 bin TL olan 20 kilogram 536 gram eroin ele geçirdi.
Kapıkule Gümrük Sahası'na gelen bir otomobil, İstihbarat Bilgi Sistemi üzerinden gerçekleştirilen analizler çerçevesinde şüpheli olarak belirlenip, takibe alındı. Pasaport ve gümrük işlemlerinin ardından 'x-ray' taramasından geçirilen otomobilde şüpheli yoğunluk tepit edildi. Bunun üzerine otomobil, hangara çekildi. Narkotik köpekleri ile yapılan aramada otomobilde şeffaf renkte paketler içinde 20 kilo 536 gram eroin bulundu. Otomobile el konularak, sürücü gözaltına alındı.
Ele geçirilen eroinin değerinin 4 milyon 110 bin TL olduğu belirlendi. Soruşturma sürdürülüyor. 

FOTOĞRAFLI

 

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