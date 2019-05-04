Kapıkule'de kaçak doping ve ilaç operasyonu

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, hayvanlarda kullanılan 1 milyon 900 bin TL değerinde toplam bin 344 adet kaçak doping ve ilaç ele geçirildi.Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'ye, hayvanlar için kullanılan doping ve ilaç getirileceği bilgisine ulaştı. İstihbarata konu araç ve firmalar belirlenerek, yaptıkları işlemler inceleme altına alındı. Söz konusu araçlardan biri, Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan giriş yapacağı sırada takibe alındı. Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra TIR parkında beklemeye başlayan araç, diğer araçlarla temas sağlama ihtimaline karşı Kapıkule Gümrük Sahası'na geri getirildi. Yapılan X-Ray taramasında araçta şüpheli yoğunluk tespit edildi ve fiziki aramaya geçildi. Aramada koliler içinde, beyan edilmeyen çok sayıda hayvansal ilaç olduğu görüldü. Yapılan sayım ve tespitte faturasız, belgesiz, beyan edilmeyen ve tamamı kullanılmamış 1 milyon 900 bin TL değerinde hayvanlar için kullanılan toplam bin 344 adet doping ile ilaç ele geçirildi.Soruşturma sürdürülüyor.