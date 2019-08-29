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Kapıkule'de İran plakalı TIR'da 500 kilo eroin ele geçirildi
EDİRNE Kapıkule Sınır Kapısı'nda, İran plakalı TIR'da şüphe üzerine yapılan aramada 500 kilo eroin ele geçirildi. TIR'daki 2 kişi gözaltına alındı. Edirne'deki, Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen İran plakalı...
GÜVENLİK 29.08.2019, 09:53
EDİRNE Kapıkule Sınır Kapısı'nda, İran plakalı TIR'da şüphe üzerine yapılan aramada 500 kilo eroin ele geçirildi. TIR'daki 2 kişi gözaltına alındı.
Edirne'deki, Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen İran plakalı TIR'ın sürücüsünün hareketlerinden şüphelenen Gümrük Muhafaza Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, araçta arama yaptı. Araç daha sonra detaylı arama için X- Ray bölümüne alındı. Burada TIR'ın gizli bölmelerinde 500 kilo eroin bulundu. Eroinin Avrupa ülkelerine götürüleceği öğrenilirken, olayla ilgili İranlı TIR sürücüsü ve yanındaki kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerin ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.
Edirne'deki, Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen İran plakalı TIR'ın sürücüsünün hareketlerinden şüphelenen Gümrük Muhafaza Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, araçta arama yaptı. Araç daha sonra detaylı arama için X- Ray bölümüne alındı. Burada TIR'ın gizli bölmelerinde 500 kilo eroin bulundu. Eroinin Avrupa ülkelerine götürüleceği öğrenilirken, olayla ilgili İranlı TIR sürücüsü ve yanındaki kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerin ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.
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