Kapıkule'de 2 TIR'da 486 bin 300 ecstasy hap ele geçirildi

ANKARA, ()- TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Kapıkule'den Türkiye'ye giriş yapan iki TIR'da yapılan aramada 121,5 kilogram ağırlığında 486 bin 300 ecstasy hap ile 105 şişe kaçak hayvansal doping ilacı ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Sahası'na gelen TIR, şüpheli bulunarak 'X-Ray' taramasına yönlendirildi. Bazı bölümlerinde şüpheli yoğunluk saptanan TIR, detaylı arama için hangara çekildi. Narkotik köpekleri eşliğinde yapılan aramada çantaların içinde 59 kilo 846 gram ecstasy hap ile 105 şişe faturasız hayvansal doping ilacı ele geçirildi.

Yapılan araştırmada, arama sahasında bulunan başka bir TIR'ın da uyuşturucu taşıyan araçla bağlantılı olduğu saptandı. İkinci araçta gerçekleştirilen aramada da yine TIR'ın farklı bölgelerine gizlenmiş çantalarda 61 kilo 726 gram ecstasy hap ile 484 gram esrar ele geçirildi.

İki araçta, tahmini piyasa değeri 14 milyon 600 bin lira olan 121,5 kilogram ağırlığında 486 bin 300 ecstasy hap, 484 gram esrar ve 105 şişe hayvansal doping ilacına el konuldu, iki sürücü gözaltına alındı.



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