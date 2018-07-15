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Kapı kapı gezen hırsızlar yakalandı- Yeniden

NOT: Haberimizi, çalınan para miktarını değiştirerek, yeniden veriyoruz. ------------ Yeniden İsmail ÇETİNTAŞ/PAMUKOVA (Sakarya), () - SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, kapılarını çaldıkları evlerde kimse olup olmadığını kontrol...

Kapı kapı gezen hırsızlar yakalandı- Yeniden

NOT: Haberimizi, çalınan para miktarını değiştirerek, yeniden veriyoruz.
------------
Yeniden

İsmail ÇETİNTAŞ/PAMUKOVA (Sakarya), () - SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, kapılarını çaldıkları evlerde kimse olup olmadığını kontrol eden, kapı açıldığında 'Kiralık ev arıyoruz' diyen ve ev boşsa içeri girip, hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı.
Pamukova'ya bağlı Oruçlu Mahallesi'nde B.G.'ye ait evden bin 500 TL çalındı. B.G.'nin şikayette bulunması üzerine jandarma ekipleri, soruşturma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, aracın plakasını belirledi. Plaka tanıma sisteminden araçla Bilecik'e gidildiği tespit edildi. Ekiplerin Bilecik'te düzenlediği operasyonla O.Ü. (19) ve İ.B.(20) yakalanırken, bin 500 TL de ele geçirildi.
Evde kimsenin olup olmadığını kontrol etmek için kapıları çalan, açan olduğunda 'Kiralık ev arıyoruz' diyen, evde kimse yoksa da içeri girip, hırsızlık yaptıkları belirlenen O.Ü. ve İ.B., adliyeye sevk edildi. O.Ü. ve İ.B., işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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