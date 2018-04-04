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Kapı göbeklerini kırıp 20 evi soymuşlar

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () - ANTALYA'da, 20 dairenin kapı göbeklerini kırıp hırsızlık yapan Ö.Y (18) ile V.C. (19), polis tarafından yakalandı. Antalya'da özellikle gündüzleri kapı göbekleri kırılarak hırsızlık olaylarının meydana...

Kapı göbeklerini kırıp 20 evi soymuşlar

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () - ANTALYA'da, 20 dairenin kapı göbeklerini kırıp hırsızlık yapan Ö.Y (18) ile V.C. (19), polis tarafından yakalandı.
Antalya'da özellikle gündüzleri kapı göbekleri kırılarak hırsızlık olaylarının meydana gelmesinin ardından harekete geçen Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri ile Konyaaltı Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri, bölgede bulunan kameraları takibe aldı. Şüphelilere ulaşmak için saatlerce kamera görüntülerini izleyen ekipler, hırsızlık olaylarını Ö.Y. ile V.C.'nin gerçekleştirdiğini tespit etti.
Önceki gün Öğretmenevleri Mahallesi'nde bir eve girilmeye çalışıldığı duyumu üzerine operasyon düzenleyen polis, Ö.Y. ile V.C.'yi suçüstü yakaladı. İki şüphelinin üzerinde yapılan aramada, kapı kilidi göbeği kırmada kullanılan tornavida ve İngiliz anahtarı ele geçirildi. İfade işlemi için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen iki şüphelinin, Antalya'da 13, Manavgat ilçesinde 3, Isparta'da 3, Uşak'ta 1 ev olmak üzere toplam 20 evden hırsızlık yaptığı belirlendi.
Şüpheliler, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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