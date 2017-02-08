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Kapatılan vakfın yöneticilerine operasyon

İZMİR, () - İZMİR'de, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından OHAL kapsamında çıkartılan Kanun Hükmündü Kararname (KHK) ile kapatılan bir vakfın yöneticilerine yönelik polis tarafından operasyon düzenlendi. Fethullahçı Terör Örgütü...

Kapatılan vakfın yöneticilerine operasyon

İZMİR, () - İZMİR'de, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından OHAL kapsamında çıkartılan Kanun Hükmündü Kararname (KHK) ile kapatılan bir vakfın yöneticilerine yönelik polis tarafından operasyon düzenlendi. Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) kapsamında devam eden soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilen 14 kişiden 8'i polis tarafından yakalandı.
İzmir Emniyeti Mali Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından KHK ile kapatılan ve FETÖ'nün etkin vakıfların olduğu belirtilen Akyazılı Vakfı'nın yöneticilerine yönelik bugün sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Hakkında gözaltı kararı verilen 14 kişiden 8'i İzmir, İstanbul ve Muğla'daki adreslerinde sabah saatlerinde polis tarafından gözaltına alındı. Vakfın yaklaşık 4 milyon 500 bin TL zarara uğratıldığı ve paranın terör örgütüne aktarıldığı kaydedildi.

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