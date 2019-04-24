Kapatılan okulları için eylem yaptılar

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA'da, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürütülen soruşturma kapsamında kapatılan özel lisenin öğrencileri eylem yaptı.

Paşabağı Mahallesinde eğitim veren özel bir lise hakkında; Suriye uyruklu 82 öğrenciyi kayıt ettirdiği, devamsız öğrencileri de eğitim görüyor gibi göstererek kamuyu zarara uğrattığı iddiasıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından soruşturma başlatıldı. Bakanlık müfettişlerinin yaptığı soruşturma sonunda özel lisenin usulsüz kayıt ve öğrenci devamsızlığını gizleyerek devletten 4 milyon liranın üzerinde haksız kazanç sağladığı saptandı. Yapılan soruşturma sonunda Bakanlık, özel lisenin geçen hafta kapatılmasını kararlaştırdı.

Alınan kararın ardından eğitimlerini sürdüremeyen öğrenciler, bugün velileriyle birlikte tekrar okullarının açılması için ilk önce okul binası önünde eylem yaptı. Polisin güvenlik önlemi aldığı eylemde ellerinde döviz taşıyan öğrenciler, polisin uyarısının ardından okul binasına girdi. Burada gazetecilere açıklama yapan okulun yöneticilerinden Eyüp Gök, ders yılı başında 82 Suriyeli öğrencinin sehven kaydını aldıklarını ve bu yanlışlığı daha sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirdiklerini ileri sürdü. Yanlışlıkla kayıt edilen öğrencilere yönelik devlet tarafından verilen desteğin kendilerine verilmemesini sağlamak için de ilgili yerlere dilekçe sunduklarını ileri süren Gök, "Dilekçemizi verdik ve bundan dolayı zimmete geçirilmiş bir kuruş dahi yoktur. Bununla ilgili gerekli evrakları öğrencilerimize göstereceğiz. Burada öğrencilerimiz de bizler de mağduruz" diye konuştu.

Öğrenciler ve velileri daha sonra Haliliye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önüne gitti. Burada da okullarının tekrar eğitime açılması için Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileriyle görüşen veliler, soruşturma kapsamında okulun kapatılması yerine kayyum atanmasını istedi.

Öte yandan Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, bakanlık kararıyla kapatılan okulun öğrencilerinin ise eğitimlerini sürdürebilmeleri için farklı okullara kayıtlarının yapılacağını açıkladı.



FOTOĞRAFLI