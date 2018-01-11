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Kapatılan Melikşah Üniversitesi rektörüne tahliye

KAYSERİ’de FETÖ/PDY kapsamında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Melikşah Üniversitesi’nde aralarında rektör, genel sekreter, ve üniversite öğretim üyelerinin de aralarında olduğu 4’ü tutuklu 21 sanık hakim karşısına...

Kapatılan Melikşah Üniversitesi rektörüne tahliye
KAYSERİ’de FETÖ/PDY kapsamında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Melikşah Üniversitesi’nde aralarında rektör, genel sekreter, ve üniversite öğretim üyelerinin de aralarında olduğu 4’ü tutuklu 21 sanık hakim karşısına çıktı. Sanıklardan olan eski rektör ile birlikte 3 kişi tahliye edildi.
Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, kapatılan Melikşah Üniversitesinin rektörü  Mahmut Dursun Mat, üniversite genel sekreteri Veli Demirci, Emin Emirza ve tutuksuz sanıklar Mehmet Evren S, Doğan B, Yücel C., Hayrettin E., Mustafa Y., Bilal V., Ahmet U, Hüseyin K, Mustafa Y, Sema B, Abdullah H, Hasan G, Umut H. ve Nihat K. hazır bulundu. Tutuklu yargılanan Onur Genç ise, duruşmaya Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Kırşehir E Tipi Cezaevi’nden katıldı. Tutuksuz sanıklar Necati V. ve Nihat K. ise Naci O. ise duruşmaya katılmadı. KHK ile kapatılan Melikşah Üniversitesi’nin rektörü olan Mahmut Dursun Mat, 2014 yılında yeni bir telefon aldığını belirterek, şöyle dedi:
"Cep telefonumu 2014 yılında yeni almıştım. 100 civarında mesajın silindiği söyleniyor. Her şeyi bulan sistemin bunu bulamaması ‘ByLock’ kullanmadığımın kanıtıdır. Eagle kalıntısında ise ilk yükleme ile son erişim arasında 1 saniye fark bile yok. 15 Temmuz’dan sonra bunu yüklemek ve kullanmak akıl işi değil."
'Mor beyin mağduru' olduğunu öne süren Mat, şöyle devam etti:
"Telefonum yeni olduğu için o tarihten itibaren bir çok program yükledim. Oyun programlarından kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Çocuklarım telefonuma çok sayıda oyun yüklüyordu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yayınlamış olduğu 11 bin 480 GSM numarasında olan benzer bir durum olabilir ben de mor beyin mağduruyum diye düşünüyorum. Aileme, 2 yıla yakındır hasretim bir kızım var o da şu an bu salonda onları çok özledim. Suçsuzum beraatımı talep ediyorum."
Melikşah Üniversitesi'nin genel sekreteri tutuklu sanık Veli Demirci ise, hakkında iddia edilen suçlamaları kabul etmeyerek, "Yaklaşık 18 aydır cezaevinde tutukluyum. Bana yaptığım görev nedeniyle çamur atıldı. Suçsuzum, beraatımı istiyorum" diye konuştu.
Mahkeme heyeti, yaptığı yargılama sonucu tutuklu sanıklar Mahmut Dursun Mat, Veli Demirci ve Emin Emirza’yı, yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliye etti. SEGBİS ile duruşmaya katılan tutuklu sanık Onur Genç hakkında ise, tutukluk halinin devamına hükmetti.

 

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