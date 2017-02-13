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Kapatılan FETÖ derneğinin 8 üyesine dava açıldı

Salih ÜÇTEPE /ADANA, () - ADANA'da FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında kapatılan Kozan Sağlık Mensupları Derneği'nin 8 üyesi hakkında, terör örgütü üyeliği suçlamasıyla 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Kozan...

Kapatılan FETÖ derneğinin 8 üyesine dava açıldı

Salih ÜÇTEPE /ADANA, () - ADANA'da FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında kapatılan Kozan Sağlık Mensupları Derneği'nin 8 üyesi hakkında, terör örgütü üyeliği suçlamasıyla 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Kozan Sağlık Mensupları Derneği, FETÖ/PDY ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle Kanun Hükmünde Kararname'yle kapatıldı. Daha sonra başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarla gözaltına alınan din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Mehmet Dalkır (48) ve matematik öğretmeni İbrahim Halil Göksu (36) tutuklanırken muhasebe memuru Ali Yıldırım (43), diş teknisyeni Fahrettin Demir (48) uzman doktor Ferhat Yılmaz (36), eczacı kalfaları Osman Altınay (29) ve Selçuk Mehmet Tokcan (31) tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Kaçan gazete bayi sahibi Bünyamin Kılıç (44) hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.
Olayla ilgili soruşturmasını tamamlayan Cumhuriyet Savcısı iddianamesini hazırladı. Savcı, bazı şüphelilerin örgütün içinde bulunduklarını itiraf ettiklerini belirtirken, bazı sanıkların da örgütün yurt dışı gezilerine katıldıklarına dikkat çekti. Bank Asya'ya para yatırdıkları belirlenen şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in kitap ve sohbet CD'leri gele geçirildi.
Savcı, tüm şüpheliler hakkında terör örgütü üyeliği suçlamasıyla 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı.

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