Kapatılan bankanın eski şube müdürü FETÖ'den tutuklandı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, kapatılan Bank Asya'da 2014- 2016 yıllarında müdürlük yapan Mevlüt U., FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla mahkemece tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, 2014- 2016 yıllarında, kapatılan Bank Asya'nın Ereğli şubesinde müdürlük yapan Mevlüt U. hakkında FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Mevlüt U.'yu İstanbul'da gözaltına aldı. Zonguldak Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Mevlüt U., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mevlüt U., 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.