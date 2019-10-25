Son Dakika
Kapanla durdurulan otomobilden kaçak içki çıktı
ADIYAMAN'da, sürücüsü jandarmanın 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve yere serilen kapanla durdurulan otomobilde yapılan aramada 45 kutu kaçak içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı'na bağı ekipler,...
GÜVENLİK 25.10.2019, 10:31
ADIYAMAN'da, sürücüsü jandarmanın 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve yere serilen kapanla durdurulan otomobilde yapılan aramada 45 kutu kaçak içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağı ekipler, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinden Adıyaman'a kaçak içki getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Merkeze bağlı Kuyulu köyü yakınlarında kontrol noktası oluşturan ekipler, kaçak içki taşıdığı belirlenen V.İ. yönetimindeki 33 V 4472 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ekiplerin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan şüphelilerin kullandığı otomobil başka bir noktada jandarmanın yere serdiği kapanla durduruldu. Otomobilde yapılan aramada 45 kutu kaçak içki ele geçirildi. İçkilere el koyan ekipler otomobil sürücüsü V.İ. ile yanındaki M.Ö.'yü gözaltına aldı. Olayla ilgili soruştuma sürüyor.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağı ekipler, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinden Adıyaman'a kaçak içki getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Merkeze bağlı Kuyulu köyü yakınlarında kontrol noktası oluşturan ekipler, kaçak içki taşıdığı belirlenen V.İ. yönetimindeki 33 V 4472 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ekiplerin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan şüphelilerin kullandığı otomobil başka bir noktada jandarmanın yere serdiği kapanla durduruldu. Otomobilde yapılan aramada 45 kutu kaçak içki ele geçirildi. İçkilere el koyan ekipler otomobil sürücüsü V.İ. ile yanındaki M.Ö.'yü gözaltına aldı. Olayla ilgili soruştuma sürüyor.
19°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 25 Ekim 2019
|İmsak
|05:55
|Güneş
|07:20
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:47
|Akşam
|18:16
|Yatsı
|19:36
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|8
|17
|2. Trabzonspor
|8
|15
|3. Fenerbahçe
|8
|14
|4. Başakşehir
|8
|14
|5. Malatyaspor
|8
|13
|6. Galatasaray
|8
|13
|7. Sivasspor
|8
|12
|8. Konyaspor
|8
|12
|9. Gaziantep FK
|8
|11
|10. Antalyaspor
|8
|11
|11. Göztepe
|8
|9
|12. Beşiktaş
|8
|9
|13. Ankaragücü
|8
|9
|14. Denizlispor
|8
|8
|15. Kasımpaşa
|8
|8
|16. Çaykur Rizespor
|8
|8
|17. Gençlerbirliği
|8
|6
|18. Kayserispor
|8
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|8
|17
|2. Akhisar Bld.Spor
|8
|16
|3. Fatih Karagümrük
|8
|15
|4. Altay
|8
|15
|5. Ümraniye
|8
|14
|6. Keçiörengücü
|8
|14
|7. Balıkesirspor
|8
|13
|8. Bursaspor
|8
|12
|9. İstanbulspor
|8
|11
|10. Erzurum BB
|8
|11
|11. Adana Demirspor
|8
|10
|12. Menemen Belediyespor
|8
|8
|13. Adanaspor
|8
|7
|14. Osmanlıspor
|8
|7
|15. Altınordu
|8
|5
|16. Boluspor
|8
|5
|17. Giresunspor
|8
|5
|18. Eskişehirspor
|8
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|9
|25
|2. Man City
|9
|19
|3. Leicester City
|9
|17
|4. Chelsea
|9
|17
|5. Arsenal
|9
|15
|6. Crystal Palace
|9
|14
|7. Tottenham
|9
|12
|8. Burnley
|9
|12
|9. Sheffield United
|9
|12
|10. Bournemouth
|9
|12
|11. West Ham
|9
|12
|12. Aston Villa
|9
|11
|13. Wolverhampton
|9
|11
|14. M. United
|9
|10
|15. Everton
|9
|10
|16. Brighton
|9
|9
|17. Southampton
|9
|8
|18. Newcastle
|9
|8
|19. Norwich City
|9
|7
|20. Watford
|9
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|9
|19
|2. Real Madrid
|9
|18
|3. Granada
|9
|17
|4. Real Sociedad
|9
|16
|5. Atletico Madrid
|9
|16
|6. Sevilla
|9
|16
|7. Villarreal
|9
|14
|8. Athletic Bilbao
|9
|13
|9. Getafe
|9
|13
|10. Valencia
|9
|13
|11. Levante
|9
|11
|12. Real Valladolid
|9
|11
|13. Osasuna
|9
|11
|14. Deportivo Alaves
|9
|11
|15. Mallorca
|9
|10
|16. Eibar
|9
|9
|17. Celta de Vigo
|9
|9
|18. Real Betis
|9
|9
|19. Espanyol
|9
|5
|20. Leganés
|9
|2