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'Kapan-3' operasyonunda PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi
GÜVENLİK 23.01.2020, 18:47
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HAKKARİ'de, terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan 'Kapan-3' operasyonunda örgüte ait silah, el bombaları ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Terör örgütüne yardım ve yataklık yapma suçundan 4 kişi gözaltına alındı.
Hakkari'de jandarma komando, jandarma özel harekat timlerinin yanı sıra polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucularından oluşan toplam 825 kişilik personelle 13 Ocak'ta 'Kapan-3' operasyonu başlatıldı. Başlatılan operasyon kapsamında Şemdinli ilçesi Günyazı köyü civarında PKK/KCK bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık yapma suçundan 4 şüpheli gözaltına alındı. Yüksekova ve Şemdinli ilçeleri kırsal alanlarında da terör örgütünün kullandığı 6 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda yapılan aramalarda ise 1 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 EYP düzeneği, 2 el bombası ve çok miktarda demir bilye, 1000 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 167 BKC makinalı tüfek fişeği ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. Bölgede operasyon devam ediyor.
Hakkari'de jandarma komando, jandarma özel harekat timlerinin yanı sıra polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucularından oluşan toplam 825 kişilik personelle 13 Ocak'ta 'Kapan-3' operasyonu başlatıldı. Başlatılan operasyon kapsamında Şemdinli ilçesi Günyazı köyü civarında PKK/KCK bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık yapma suçundan 4 şüpheli gözaltına alındı. Yüksekova ve Şemdinli ilçeleri kırsal alanlarında da terör örgütünün kullandığı 6 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda yapılan aramalarda ise 1 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 EYP düzeneği, 2 el bombası ve çok miktarda demir bilye, 1000 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 167 BKC makinalı tüfek fişeği ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. Bölgede operasyon devam ediyor.
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