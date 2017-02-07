Kapaklı'da markette silahlı soygun

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı İlçesi'nde bir markete giren maskeli 2 kişi, ellerindeki tabanca ile görevlileri tehdit ederek kasadan 500 TL alıp kaçtı.Kapaklı İlçesi'nin İstiklal Caddesi üzerinde bulunan bir markete yüzlerini maske ile kapatıp ellerinde tabanca ile gelen 2 soyguncu, kasiyeri tabanca ile tehdit ederek, kasadan uzaklaştırdı. Soygunculardan biri daha sonra kasada bulunan yaklaşık 500 TL'yi alırken, 2 soyguncu kaçarak izlerini kaybettirdi. Haber verilmesi üzerine sevk edilen Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri market çevresinde bulunan kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Polis, kaçan soyguncuları yakalamak için kapsamlı çalışma başlatırken, ilçenin giriş ve çıkışları kontrol altına alındı.

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