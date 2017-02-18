Kapadokya'da balon kazası; 1 turist öldü

Olcay DÜZGÜN/NEVŞEHİR, () - KAPADOKYA'da bu sabah meydana gelen balon kazasında Danimarkalı turist 54 yaşındaki Jensen Benny Karl yaşamını yitirdi.

Bölgedeki ilk şirketlerinden Kaya Balloons'a ait sıcak hava balona bu sabah erken saatlerde çoğu turist 20 müşteriyle Kapadrokya turu için havalandı. Saat 08.30 sıralarında turu tamamlayan pilot, Göreme Beldesi Karadağ Bölgesi'ne inişe geçti. Hava koşullarının da etkisiyle sert iniş yapan balonda bulunanlardan Jensen Benny Karl, bir anlık dalgınlıkla balondaki tutunma yerlerini bıraktığı için sepetten düştü.

Başını kayaya çarpan ve vücudunda kırıklar olan Jensen Benny Karl'a, ihbar üzerine gelen 112 Acil ekibi yaptığı ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansla hemen Özel Kapadokya Hastanesi'ne kaldırılan Danimarkalı turist Jensen Benny Karl, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.









