Kapadokya'da balon kazası; 1 turist öldü (2)

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kazanın şiddetli rüzgar nedeniyle meydana geldiği belirtildi. Açıklamada, "Balonunun şiddetli rüzgar sebebiyle yere sert bir iniş yapması sonucunda Danimarka uyruklu bir yolcu balondan düşerek ağır yaralanmış, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir" denildi.

Kaza sırasında yolcunun güvenlik kurallarına uyması için uyarıldığı belirtilen açıklamada, "Ancak yolcunun kurallara uymaması nedeniyle sert iniş sırasında balondan düştüğü öğrenilmiştir. Pilotun kalp krizi geçirmesi nedeniyle balonun düştüğü iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerine de yer verildi.

Bu arada Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'na bağlı Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu ekipleri de olayı araştırmak üzere Kapadokya'ya gitti.