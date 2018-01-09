izmir escort burakolik.com wuzzlarnas.com kineten.com yemeklog.com izmir escort minikcaner.com wwwmobilenet.com esitemaster.com cezmiyurtsever.com cerascivil.com caneedswater.com cafekem.com

bursa escort istanbul escort gaziantep escort izmir escort

Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
MHP cumhurbaşkanlığı için kimi aday gösterecek? İşte cevabı...
Bahçeli'den flaş Cumhurbaşkanlığı açıklaması..
Arda Turan, Medipol Başakşehir'e çok yakın
Arda Turan, hangi takıma transfer...
Uludağ'da doğa yürüyüşüne çıkan 5 kişi mahsur kaldı
Uludağ'da doğa yürüyüşüne çıkan 5...
KKTC'de UBP'nin zaferi
KKTC'de UBP'nin zaferi

Kantinden yiyecek hırsızlığı kamerada

MANİSA'nın Turgutlu ilçesindeki bir lisenin bahçesindeki kantinden yiyecek çalan 2 kişi, güvenlik kamerası ile görüntülendi. Kantini işleten Nazmi Başyılmaz, işyerine dadanan hırsızların bir an önce yakalanmasını istedi. Turgutlu...

Kantinden yiyecek hırsızlığı kamerada
MANİSA'nın Turgutlu ilçesindeki bir lisenin bahçesindeki kantinden yiyecek çalan 2 kişi, güvenlik kamerası ile görüntülendi. Kantini işleten Nazmi Başyılmaz, işyerine dadanan hırsızların bir an önce yakalanmasını istedi.
Turgutlu ilçesi Cahit Gönlübol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesindeki kantininden 1 yıl içinde 5 kez hırsızlık yapıldı, 1 kez de girişimde bulunuldu. Güvenlik kamerası ile görüntülenen hırsızlıklardan 2'si geçen hafta oldu. Geçen hafta salı günü kapüşonlu 2 kişi, saat 21.20'de, kantinin camını kırıp, pencereden uzandıkları bisküvi ve çikolataları alıp kaçtı. Son olarak geçen cumartesi günü kantine gelen kapüşonlu 2 kişi, yine kapısıyı açamayınca pencereye yöneldi. Pencere camını kırmaya çalışan, sonuç alamayan ve güvenlik kamerasını fark edince paniğe kapılan hırsızlar kaçtı. Hırsızlıların yakalanması için şikayet üzerine gelen polis ekipleri çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürülüyor. Kantin işletmecisi Nazmi Başyılmaz, şöyle dedi:
"2 Ocak 2018 tarihinde evimde tesadüfen güvenlik kamerasını izlerken, işyerimde 2 hırsız olduğunu gördüm. Polise haber verdim. Allah razı olsun 5 dakika içinde gelerek okulun çevresini kuşattılar. Ancak öğrendiğime göre, 1 dakika arayla zanlılar izlerini kaybetmişler. En son da cumartesi günü işyerime gelen zanlılar amaçlarına ulaşamadan ayrıldı."

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314