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Kantincinin yeğeni, dışarıya yemek sipariş eden 4 öğrenciyi bıçakladı (2)

ODA BAŞKANI: KANTİNLERDEN ALIŞVERİŞ ZORUNLULUĞU YOK Adana Kantinciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Tunç, öğrencilerin kantinlerden alışveriş yapma zorunluluğunun bulunmadığını, bıçaklama olayının okul...

Kantincinin yeğeni, dışarıya yemek sipariş eden 4 öğrenciyi bıçakladı (2)

ODA BAŞKANI: KANTİNLERDEN ALIŞVERİŞ ZORUNLULUĞU YOK
Adana Kantinciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Tunç, öğrencilerin kantinlerden alışveriş yapma zorunluluğunun bulunmadığını, bıçaklama olayının okul kantinleri yönetmeliklerindeki eksiklik ve yanlışlardan kaynaklandığını söyledi. Tunç, şunları söyledi:
"Sadece oda olarak bizim denetlememiz yeterli olmuyor. Milli Eğitim ve belediyelere de büyük görevler düşmekte. Öğrenciler bizim geleceğimiz, böyle bir olayın yaşanmasını tasvip etmiyoruz. Oda yönetimi olarak, idari ve hukuki olarak üzerimize düşeni yerine getireceğiz. Adana Kantinciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası olarak Milli Eğitim Müdürlüğü'nden, öğrenci ve velilerimizden özür diliyoruz."
Bu arada 4 kişiyi yaralayan kantin çalışanı ile kantinci ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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