Kanser tarama merkezinde temizlikçiyi öldürüp, yüksekokul çalışanını yaraladı

BAYBURT'ta, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi'ne (KETEM) giden R.Ç. (34), tartıştığı temizlik görevlisi Zehra Erdemir'i (40) bıçaklayarak, öldürdü. Aynı bıçakla Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda çalışan Süleyman Alan'ı (47) da ağır yaralayan R.Ç., gözaltına alındı.Olay, saat 08.30 sıralarında, Vali Nihat Üçyıldız Caddesi'ndeki KETEM'de meydana geldi. R.Ç., merkezde temizlik görevlisi olarak çalışan Zehra Erdemir ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda çalışan Süleyman Alan ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken R.Ç., elindeki bıçağı Erdemir ve Alan'a sapladı. Erdemir ve Alan, kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik görevlilerince yakalanan R.Ç., polis ekiplerine teslim edildi.Sağlık görevlilerinin ilk müdahalede bulunduğu 2 yaralı, ambulanslarla Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Zehra Erdemir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Aynı hastanede tedaviye alınan Süleyman Alan'ın ise hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.