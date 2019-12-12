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Kanser tarama merkezinde temizlikçiyi öldürüp, yüksekokul çalışanını yaraladı (2)
ŞÜPHELİNİN YAKALANMA ANI KAMERAYA YANSIDI Bayburt'ta, Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi'nde (KETEM) tartıştığı temizlik görevlisi Zehra Erdemir'i (40) bıçaklayarak öldüren, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu çalışanı...
GÜVENLİK 12.12.2019, 21:18
ŞÜPHELİNİN YAKALANMA ANI KAMERAYA YANSIDI
Bayburt'ta, Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi'nde (KETEM) tartıştığı temizlik görevlisi Zehra Erdemir'i (40) bıçaklayarak öldüren, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu çalışanı Süleyman Alan'ı (47) da bıçakla ağır yaralayan Recai Ç., üniversite kampüsü önünde yakalandığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, polis tarafından yere yatırılarak etkisiz hale getirilen saldırgan, polis aracına bindiriliyor. Recai Ç.'nin polisteki sorgusu sürüyor.
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