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Kanser olduğunu öğrendikten 1 ay sonra öldü
KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, fabrika işçisi Erhan Arat (40), soğuk algınlığı sanıp, gittiği hastanede akciğer kanseri olduğunu öğrendi. Tedavisine başlanan Arat, 1 ay sonra yaşamını yitirdi. Körfez'e bağlı Yukarı Hereke Mahallesi'nde...
GÜVENLİK 29.08.2019, 11:32
KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, fabrika işçisi Erhan Arat (40), soğuk algınlığı sanıp, gittiği hastanede akciğer kanseri olduğunu öğrendi. Tedavisine başlanan Arat, 1 ay sonra yaşamını yitirdi.
Körfez'e bağlı Yukarı Hereke Mahallesi'nde yaşayan ve çimento fabrikasında işçi olarak çalışan Erhan Arat, 1 ay önce vücudunda ağrılar hissedince soğuk algınlığı olduğunu düşündü. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden Arat, yapılan tahliller sonucu akciğer kanseri olduğunu ve hücrelerin vücudunu sardığını öğrendi. Hemen tedavisine başlanan Arat, hastaneye yatırıldı. Arat, bu sabah 1 aylık yaşam mücadelesini kaybetti. Erhan Arat'ın cenazesinin, Ulu Camii'nde öğle vakti kılınacak namazın ardından Yukarı Hereke Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.
Körfez'e bağlı Yukarı Hereke Mahallesi'nde yaşayan ve çimento fabrikasında işçi olarak çalışan Erhan Arat, 1 ay önce vücudunda ağrılar hissedince soğuk algınlığı olduğunu düşündü. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden Arat, yapılan tahliller sonucu akciğer kanseri olduğunu ve hücrelerin vücudunu sardığını öğrendi. Hemen tedavisine başlanan Arat, hastaneye yatırıldı. Arat, bu sabah 1 aylık yaşam mücadelesini kaybetti. Erhan Arat'ın cenazesinin, Ulu Camii'nde öğle vakti kılınacak namazın ardından Yukarı Hereke Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.
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