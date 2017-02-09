Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Başbakan'ın bulunduğu fotoğraftaki ikinci asker de şehit oldu
Orgeneral Hulusi Akar, El Bab operasyonu için sabaha karşı Komuta Harekat Merkezine geldi
Komutanlar El Bab Komuta Harekat...
El Bab'dan acı haber: 2 şehit, 15 yaralı
Şehit cenazeleri Gaziantep'e getirildi
"AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı işgal davası"nın üçüncü duruşması başladı
AKP'yi işgal davasında 3. gün

Kanser hastası çift otel odasına not bırakıp denizde intihar etti

İZMİR'in tatil için geldikleri Çeşme ilçesi'nde, kaldıkları otel odasına intihar mektubu bırakarak ortadan kaybolan 70 yaşındaki Ülker ve 72 yaşındaki Altan Çetin çiftinin cesetleri, Mavikent Sitesi sahilinde bulundu. Çiftin, kaldıkları...

Kanser hastası çift otel odasına not bırakıp denizde intihar etti
İZMİR'in tatil için geldikleri Çeşme ilçesi'nde, kaldıkları otel odasına intihar mektubu bırakarak ortadan kaybolan 70 yaşındaki Ülker ve 72 yaşındaki Altan Çetin çiftinin cesetleri, Mavikent Sitesi sahilinde bulundu. Çiftin, kaldıkları otel odasına bıraktıkları nottan sonra birlikte denize girerek, intihar ettikleri belirlendi.
Mersin'den geçen hafta tatil için Çeşme'ye gelen Ülker Çetin ve eşi Altan Çetin, kaldıkları beş yıldızlı otel odasına bıraktıkları intihar mektubunun ardından ortadan kayboldu. Sabah çiftin odasında temizlik yapan görevlilerinin bulduğu iki zarftan birisinde intihar mektubu ortaya çıkarken, diğer zarftan da otel görevlilerine bıraktıkları 2 bin lira bahşiş çıktı.
ÇOCUKLARINDAN YAKINDILAR
İntihar mektubunda, kanser hastası olduklarını ifade eden yaşlı çiftin, çocuklarının da kendileriyle ilgilenmediklerinden yakındıkları belirtildi. Çift, mektuplarında Çeşme'yi çok sevdiklerini, bu nedenle hayatlarına da burada son vermeyi seçtiklerini belirtti.
Ülker ve Altan Çetin çifti ayrıca, tüm mal varlıklarını hayır kurumlarına bıraktıklarını belirterek, cesetlerinin de kadavra olarak değerlendirilmesini istedi.
Otel görevlileri, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, bunun üzerine otelin kamera kayıtlarını inceledi. Kamera kayıtlarında, çiftin 6 Şubat Pazartesi günü, gece 01.30 sıralarında odalarından çıkarak, otelin plajına doğru gittikleri görüldü. İntihar notunun ardından araştırmalarını sürdüren emniyet ekipleri, kamera kayıtlarında çiftin denize doğru gittiklerinin görülmesi üzerine Sahil Güvenlik ekiplerinden de yardım isteyerek denizde araştırma yaptırdı. Denizde yapılan araştırmalarda çiftin izine rastlanamadı. Çeşme kıyılarında araştırmalarını sürdüren emniyet ekipleri, bugün 14.30 sıralarında, kaldıkları otele yakın olan Sakarya Mahallesi'ndeki Mavikent Sitesi Plajı'nda Çetin çiftinin cesetlerini buldu. Çetin, çiftinin cesetleri, savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.