Kanser hastası çift otel odasına not bırakıp denizde intihar etti

İZMİR'in tatil için geldikleri Çeşme ilçesi'nde, kaldıkları otel odasına intihar mektubu bırakarak ortadan kaybolan 70 yaşındaki Ülker ve 72 yaşındaki Altan Çetin çiftinin cesetleri, Mavikent Sitesi sahilinde bulundu. Çiftin, kaldıkları otel odasına bıraktıkları nottan sonra birlikte denize girerek, intihar ettikleri belirlendi.

Mersin'den geçen hafta tatil için Çeşme'ye gelen Ülker Çetin ve eşi Altan Çetin, kaldıkları beş yıldızlı otel odasına bıraktıkları intihar mektubunun ardından ortadan kayboldu. Sabah çiftin odasında temizlik yapan görevlilerinin bulduğu iki zarftan birisinde intihar mektubu ortaya çıkarken, diğer zarftan da otel görevlilerine bıraktıkları 2 bin lira bahşiş çıktı.

ÇOCUKLARINDAN YAKINDILAR

İntihar mektubunda, kanser hastası olduklarını ifade eden yaşlı çiftin, çocuklarının da kendileriyle ilgilenmediklerinden yakındıkları belirtildi. Çift, mektuplarında Çeşme'yi çok sevdiklerini, bu nedenle hayatlarına da burada son vermeyi seçtiklerini belirtti.

Ülker ve Altan Çetin çifti ayrıca, tüm mal varlıklarını hayır kurumlarına bıraktıklarını belirterek, cesetlerinin de kadavra olarak değerlendirilmesini istedi.

Otel görevlileri, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, bunun üzerine otelin kamera kayıtlarını inceledi. Kamera kayıtlarında, çiftin 6 Şubat Pazartesi günü, gece 01.30 sıralarında odalarından çıkarak, otelin plajına doğru gittikleri görüldü. İntihar notunun ardından araştırmalarını sürdüren emniyet ekipleri, kamera kayıtlarında çiftin denize doğru gittiklerinin görülmesi üzerine Sahil Güvenlik ekiplerinden de yardım isteyerek denizde araştırma yaptırdı. Denizde yapılan araştırmalarda çiftin izine rastlanamadı. Çeşme kıyılarında araştırmalarını sürdüren emniyet ekipleri, bugün 14.30 sıralarında, kaldıkları otele yakın olan Sakarya Mahallesi'ndeki Mavikent Sitesi Plajı'nda Çetin çiftinin cesetlerini buldu. Çetin, çiftinin cesetleri, savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.